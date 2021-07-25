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Моряки отпраздновали День ВМФ в Петербурге песнями под гитару
Общество
Моряки отпраздновали День ВМФ в Петербурге песнями под гитару
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 25 июля. Жители Петербурга насладились парадом ко Дню ВМФ, а после мероприятия отправились гулять по центру города. Моряки разбавили эту атмосферу исполнением душевных песен под гитару.

Насладиться вокально-инструментальными композициями можно было на улицах, в скверах и парках города. Случайным прохожим удалось застать эти выступления. Одно из них попало на видео мобильного корреспондента «Невских новостей».

Молодой человек в тельняшке под аккомпанемент гитары исполнил трогательную песню. В ходе представления он пропел, что тем, «кто не был в море — тому не понять душу военного моряка».

В Петербурге ранее зажгли Ростральные колонны в честь празднования Дня Военно-морского флота РФ. Пламя появилось незадолго до начала парада, в 10 часов утра.

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