Фаната из Греции оштрафовали за попытку остаться в Петербурге после окончания Евро

Санкт-Петербург, 25 июля. Болельщик из Греции попытался остаться в Санкт-Петербурге по окончании Евро-2020. Российские правоохранители оштрафовали любителя футбола и заставили его вернуться на родину.

Гражданин Греции Махмуд А. скрывался от российской полиции в пассажирском терминале Пулково. Мужчина должен был покинуть Россию 12 июля, то есть сразу после окончания срока действия паспорта болельщика. По невыясненным причинам грек не захотел этого делать, в связи с чем на него обратили внимание стражи порядка, сообщает источник в правоохранительных органах.

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек иностранного гражданина к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. С помощью переводчика задержанный пояснил, что с протоколом согласен и не мог выехать в Грецию из-за плохого самочувствия. Мужчину обязали уплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, после чего гостя из-за рубежа отправили в Грецию.