Жилое здание загорелось на Лиговском проспекте в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июля. Сообщение о возгорании в жилом доме на Лиговском проспекте поступило на пульт пожарной охраны днем.

По предварительной информации, огнем охвачен четвертый этаж здания. В ликвидации возгорания принимают участие 50 человек личного состава пожарной охраны и 12 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщает источник в экстренных службах.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась двухкомнатная квартира в Калининском районе. Чтобы потушить огонь в жилом помещении, потребовались усилия 12 пожарных и ресурсы трех единиц техники.