Автомобиль каршеринга протаранил киоск на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 25 июля. Водитель арендованного авто въехал в один из киосков, торгующих кофе и газетами на Васильевском острове.

Все произошло в воскресенье утром, 25 июля, на пересечении улиц Нахимова и Наличной. Речь идет о машине каршерингового сервиса, водитель которой на полном ходу протаранил торговую точку. Автомобиль по неустановленным причинам «заехал» в киоск, разрушив его.

Как сообщили очевидцы, на место происшествия выезжали сотрудники дорожной полиции. Неизвестно, остался ли водитель на месте ДТП или сбежал.

Ранее стала известна причина смертельного ДТП с участием большегруза Scania в Ленинградской области.