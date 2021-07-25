Трупы зарезанных матери и сына обнаружили в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 25 июля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. Тела нашли в квартире на улице Бутлерова.

По предварительным данным, жительница Северной столицы пожаловалась правоохранителям, что из квартиры на улице Бутлерова, где живет ее мать и брат, исходит неприятный запах. При этом на звонки в дверь никто не отвечает.

Сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили тела двух человек с колото-резаными ранами. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Житель Кемерова зарезал сына во время застолья. Свидетелем убийства стал их общий знакомый, сообщала газета A42.RU.