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Трупы зарезанных матери и сына обнаружили в петербургской квартире

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:31
Происшествия
Трупы зарезанных матери и сына обнаружили в петербургской квартире
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 25 июля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. Тела нашли в квартире на улице Бутлерова.

По предварительным данным, жительница Северной столицы пожаловалась правоохранителям, что из квартиры на улице Бутлерова, где живет ее мать и брат, исходит неприятный запах. При этом на звонки в дверь никто не отвечает.

Сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили тела двух человек с колото-резаными ранами. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Житель Кемерова зарезал сына во время застолья. Свидетелем убийства стал их общий знакомый, сообщала газета A42.RU.

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