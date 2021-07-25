В Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Ростральные колонны традиционно зажгли в Петербурге 25 июля перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Колонны зажгли в 10:00. Главный военно-морской парад, организованный в Северной столице, принял президент России Владимир Путин. Участие в мероприятии приняли 4 тыс. военнослужащих, 50 кораблей и подводных лодок, 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации.

Трансляцию парада, параллельно проходившего в Кронштадте, можно было посмотреть на огромных экранах на Сенатской площади. При этом вечером ожидается праздничный артиллерийский салют, залпы которого произведут в 22:00.

Президент РФ во время выступления на параде напомнил о главных заветах Петра I. Они отражены в уставе флота и гласят: «Никогда не спускать флаг корабля и никогда не сдавать корабль врагу».