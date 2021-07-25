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Авиация ВМФ РФ пролетела над Петербургом на главном военно-морском параде

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:33
Армия
Авиация ВМФ РФ пролетела над Петербургом на главном военно-морском параде
Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 25 июля. Экипажи самолетов и вертолетов пролетели в небе над Санкт-Петербургом в рамках главного военно-морского парада.

Россия продолжает отмечать 325-летие со дня основания военного флота. Во время праздника 48 самолетов и вертолетов морской и военно-транспортной авиации пролетели над центральной частью Петербурга. Летчики подняли свои машины в воздух с аэродромов на территории самого города, а также в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Волгоградской областях и в Карелии.

Всего в главном военно-морском параде в Кронштадте и Петербурге приняли участие четыре тысячи военнослужащих, 54 корабля, катера и подводные лодки. Перед началом мероприятия военных моряков поздравил лично президент России Владимир Путин. В своей речи он напомнил о двух заветах Петра Великого.

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