Высокие темпы вакцинации от COVID-19 снизили нагрузку на стационары Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июля. Жители Санкт-Петербурга активно прививаются от коронавирусной инфекции. Это позволило снизить нагрузку на городские стационары.

Количество жителей Санкт-Петербурга, прошедших процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, достигло отметки в 1,2 миллиона человек. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он отметил, что высокие темпы вакцинации позволили снизить нагрузку на городские стационары.

Эргашев подчеркнул, что в городе имеется достаточный запас вакцины. Количество коек для пациентов с коронавирусом также оценивается как достаточное. Отмечается, что с 26 июля Мариинская больница и больница святителя Луки, ранее перепрофилированные под прием больных COVID-19, вернутся к плановому приему граждан.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, прохождение данной процедуры полезно для беременных женщин. Прививаться следует за месяц до зачатия.