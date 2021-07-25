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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:28
Общество
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
pexels.com  /  cottonbro

Санкт-Петербург, 25 июля. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 25 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в период с 12:00 по 15:00 прогнозируется усиление западного, юго-западного ветра. Его скорость может достигать 12–14 метров в секунду. Высота волн составит 0,5–1,0 метра.

В связи с такими погодными условиями рекомендуется поставить машину в гараж или запарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При нахождении дома —закрыть окна, а также убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона.

Жителям Петербурга ранее пообещали в воскресенье потепление до +26 градусов. С 25 июля в городе должен начаться постепенный прогрев воздуха.

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