Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге на День ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в воскресенье, 25 июля.

По словам специалиста, в Северной столице планируется постепенный прогрев воздуха. Он рассказал, что в городе не ожидается осадков, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Леус подчеркнул, что на погоду в городе на Неве продолжит оказывать влияние западный антициклон.

Синоптик также сообщил, что в Ленинградской области воздух прогреется до +27 градусов. В городе и области порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 мм. рт. ст.

Синоптик Александр Колесов ранее объяснил причину феноменальной погоды в Петербурге. Он рассказал, что город расположен в месте постоянного движения циклонов.