Синоптик Леус пообещал петербуржцам возвращение жары с понедельника

Санкт-Петербург, 25 июля. Прогрев воздуха начнется в Петербурге уже с воскресенья, 25 июля. Облачность постепенно будет уходить.

На погоду окажет влияние гребень антициклона, идущий с запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозам, первая половина новой рабочей недели будет жаркой. Столбики уличных термометров покажут от +28…+30 градусов в понедельник, 26 июля, и +30…+32 градуса во вторник и в среду.

При этом на протяжении всех трех дней осадков не ожидается. Атмосферное давление изменится мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.

А вот ряд регионов России, наоборот, ждет резкое похолодание. Непогода затронет Новосибирскую, Омскую, Томскую и Свердловскую области.