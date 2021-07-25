В Кронштадте прогремит праздничный салют в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Салют в честь Дня военно-морского флота прогремит в Петровском парке Кронштадта, рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, залпы будут даны из города-крепости Кронштадт 25 июля в 22:00. При этом праздничный салют начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости.

Выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища, добавил Евменов. Также отмечается, что в параде, который пройдет в Петербурге, примут участие более 4 тыс. военнослужащих, 54 военных корабля и иностранные фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.

Парад боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ в рамках празднования Дня ВМФ уже состоялся во Владивостоке. В шествии также приняли участие ВМС Вьетнама.