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В Кронштадте прогремит праздничный салют в честь Дня ВМФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:00
Общество
В Кронштадте прогремит праздничный салют в честь Дня ВМФ
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 25 июля. Салют в честь Дня военно-морского флота прогремит в Петровском парке Кронштадта, рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, залпы будут даны из города-крепости Кронштадт 25 июля в 22:00. При этом праздничный салют начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости.

Выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища, добавил Евменов. Также отмечается, что в параде, который пройдет в Петербурге, примут участие более 4 тыс. военнослужащих, 54 военных корабля и иностранные фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.

Парад боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ в рамках празднования Дня ВМФ уже состоялся во Владивостоке. В шествии также приняли участие ВМС Вьетнама.

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кронштадт праздник салют день вмф
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