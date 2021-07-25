Петербуржцев предупредили об ограничении движения в центре города

Санкт-Петербург, 25 июля. Движение по центральным улицам Санкт-Петербурга будет ограничено в связи с проведением Главного военно-морского парада. Также изменился график разводки мостов.

Автомобилисты не смогут проехать по ряду дорог в центре Санкт-Петербурга в день проведения Главного военно-морского парада. Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту.

Движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту и Адмиралтейскому проезду будет ограничено до 14:00. Кроме того, проезд транспорта будет запрещен по Троицкому, Благовещенскому и Литейному мостам. Они будут разведены.

Для удобства водителей был обеспечен бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проезда. Отмечается, что информация об ограничениях может со временем изменяться и дополняться.

Россия отмечает День Военно-морского флота. Ранее в рамках празднования прошел парад боевых кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке. В состав колонны были включены корвет «Совершенный», дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк» и крейсер «Варяг».