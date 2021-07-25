Одноэтажное кафе сгорело в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июля. Огонь охватил одноэтажное здание, расположенное на проспекте Ветеранов в Петербурге. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 02:30 воскресенья. Размер здания составляет шесть на восемь метров, оно полностью выгорело. В 05:09 спасатели ликвидировали возгорание.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Над тушением пожара работали 20 человек и четыре единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Серьезный пожар произошел накануне в здании общежития на улице Дыбенко. В результате происшествия погибла женщина, выпрыгнувшая из окна в надежде спастись от огня.