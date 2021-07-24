Мишустин поручил усилить безопасность во время парада ВМФ

Санкт-Петербург, 24 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД, Росгвардии, ФСО и ФСБ России обеспечить безопасность при проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Соответствующее распоряжение было принято по поручению президента страны Владимира Путина. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, Минобороны по согласованию с Минтрансом должно обеспечить размещение кораблей Военно-морского флота в акватории порта. Кабинет министров также поручил МЧС России оказывать содействие в защите жителей и территорий Петербурга от чрезвычайных ситуаций.