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Власти Петербурга заявили о снижении числа госпитализаций с COVID-19
Общество
Власти Петербурга заявили о снижении числа госпитализаций с COVID-19
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 24 июля. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Петербурге постепенно улучшается, заявили в городском комитете по здравоохранению.

За последнюю неделю количество госпитализаций с коронавирусом в больницы Северной столицы сократилось почти на 20%. В связи с этим две больницы Петербурга возвращаются к плановой работе, добавили в комитете.

«Всего с 18 по 24 июля в городе было госпитализировано в стационары 3 570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%», — заявили в комитете.

Начиная с 26 июля Мариинская больница и больница святителя Луки возвращаются к своей плановой работе. В данный момент объем свободного коечного фонда в городе достиг 34%, добавили в комитете.

Коронавирус наносит большой удар по всему организму. Для восстановления здоровья необходимо соблюдать особую диету, которая основывается на большом количестве витаминов и белка. Кроме того, нужно употреблять большое количество воды.

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больница смольный коронавирус COVID-19
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