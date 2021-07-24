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Организатора отдыха для инвалидов отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:14
Происшествия
Организатора отдыха для инвалидов отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
pixabay.com  /  BeatriceBB

Санкт-Петербург, 24 июля. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемую в покушении на хищение бюджетных денежных средств администрации Красносельского района.

По данным следствия, женщина, являясь управляющей частной коммерческой компании, заключила государственный контракт на организацию отдыха детей-инвалидов на побережье Черного и Азовского морей. Сумма контракта составила почти 33 млн рублей.

Подозреваемая заранее знала о невозможности исполнения обязательств договора, так как ее компания имела множество нарушений, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Благодаря оперативной работе полицейских планируемое преступление было предотвращено. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП утонул во время рыбалки в Приморском крае.

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санкт-петербург отдых мошенница дети-инвалиды
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