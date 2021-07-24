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Беглов поздравил петербургского тхэквондиста Артамонова с бронзой на Олимпиаде

  /   Обновлено: 24 июля 2021 17:34
Общество
Беглов поздравил петербургского тхэквондиста Артамонова с бронзой на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил спортсмена из Северной столицы Михаила Артамонова, который завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио.

По словам градоначальника, тхэквондист проявил на соревнованиях спортивный характер и силу воли. В успехе Артамонова на Олимпиаде есть немалая доля труда и тренерского таланта его наставника Ильи Пака, отметил Беглов. Губернатор пожелал бронзовому призеру новых достижений и побед.

«Ваше удачное выступление подтверждает высокий уровень развития тхэквондо в Санкт‑Петербурге», — подчеркнул глава города.

Михаил Артамонов завоевал бронзу на Играх, одержав победу в поединке с аргентинцем Лукасом Лаутаро Гусманом. Тхэквондист принес вторую медаль в копилку россиян на Олимпиаде в Токио.

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