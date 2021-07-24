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Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Санкт-Петербург, 24 июля. Работы по восстановлению и реставрации 37 объектов культурного наследия проводят в Северной столице.

Мастера трудятся в рамках подпрограммы «Наследие», которая относятся к государственному проекту «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Всего специалисты работают над сохранением 49 объектов культурного наследия. В реставрации нуждаются 37 из них.

«Город выделяет на реставрацию значительные суммы. Эта работа будет продолжаться», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в городе продолжается реставрация Аничкова дворца, Министерства народного просвещения, Дома Пашкова, памятника императору Николаю I и многих других объектов. В частности, проходит восстановление Казанского собора, Лютеранской церкви Святой Екатерины и прочих. За выполнение работ ответственность несет местный комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Работы по реставрации стартовали и в Кронштадте. Там восстанавливают Собор Владимирской иконы. Власти Северной столицы выделили на это 35,3 млн рублей.

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петербург реставрация культурное наследие
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