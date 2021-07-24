Несовершеннолетний мигрант убил жителя Петербурга из-за упавшего арбуза

Санкт-Петербург, 24 июля. Подросток убил 19-летнего жителя Северной столицы в ходе конфликта возле ночного магазина на Пулковском шоссе.

Уроженец Азербайджана нанес своему оппоненту ножевое ранение в грудь. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

По словам очевидцев происшествия, молодой петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал прохожих на конфликты. В какой-то момент на его пути встретился 16-летний мигрант, который вступил в потасовку с парнем после того, как последний уронил арбуз.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.