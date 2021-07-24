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Несовершеннолетний мигрант убил жителя Петербурга из-за упавшего арбуза

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:49
Происшествия
Несовершеннолетний мигрант убил жителя Петербурга из-за упавшего арбуза
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 июля. Подросток убил 19-летнего жителя Северной столицы в ходе конфликта возле ночного магазина на Пулковском шоссе.

Уроженец Азербайджана нанес своему оппоненту ножевое ранение в грудь. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

По словам очевидцев происшествия, молодой петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал прохожих на конфликты. В какой-то момент на его пути встретился 16-летний мигрант, который вступил в потасовку с парнем после того, как последний уронил арбуз.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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