Власти Кронштадта закроют все парки и скверы города на День ВМФ

Кронштадт, 24 июля. Жители Кронштадта не смогут посмотреть парад в честь Дня ВМФ из-за того, что все парки и скверы города будут закрыты.

Власти города приняли решение закрыть на один день для посещения все парки и скверы города-крепости из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Парад и салют в честь Дня ВМФ жители Кронштадта смогут посмотреть онлайн и из окон домов. Также в этот день перекроют въезд в Кронштадтский район для петербуржцев и туристов.

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, пройдет 25 июля. В нем примут участие около 4 тысяч военнослужащих, 54 боевых корабля, подводные лодки, суда и катера различных классов, около 50 самолетов и вертолетов.

Два боевых корабля ВМС Ирана примут участие в военно-морском параде в Петербурге. Речь идет об эсминце Sahand и корабле Makran.