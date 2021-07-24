Полицейские спасли петербурженку от мужчины и посадили в изолятор

Санкт-Петербург, 24 июля. Полиция Петербурга задержала женщину, которая находилась в федеральном розыске. Она пыталась спастись от неизвестного и сама позвала на помощь

Накануне в правоохранительные органы поступил вызов от жительницы Красносельского района. Звонившая утверждала, что кто-то рядом кричит и просит о помощи.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка увидели в окне кричащую женщину, за спиной которой стоял неизвестный мужчина. Полицейские незамедлительно спасли гражданку, однако в ходе проверки документов оказалось, что 36-летняя уроженка Суоярви находится в федеральном розыске. Спасенную тут же задержали. Ей избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас гражданка находится в изоляторе временного содержания.

Бывший начальник полиции по Карачаево-Черкесской республике Альберт К. объявлен в розыск. Его обвиняют по статье об убийстве.