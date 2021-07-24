Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:53
15:50
Спорт
Игравший на Олимпиаде хоккеист Пупков скончался от последствий коронавируса
15:49
Общество
Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам
15:49
Весь мир
Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств
15:49
Политика
Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
15:46
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
Все новости

Полицейские спасли петербурженку от мужчины и посадили в изолятор
Происшествия
Полицейские спасли петербурженку от мужчины и посадили в изолятор
nk-online.ru

Санкт-Петербург, 24 июля. Полиция Петербурга задержала женщину, которая находилась в федеральном розыске. Она пыталась спастись от неизвестного и сама позвала на помощь

Накануне в правоохранительные органы поступил вызов от жительницы Красносельского района. Звонившая утверждала, что кто-то рядом кричит и просит о помощи.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка увидели в окне кричащую женщину, за спиной которой стоял неизвестный мужчина. Полицейские незамедлительно спасли гражданку, однако в ходе проверки документов оказалось, что 36-летняя уроженка Суоярви находится в федеральном розыске. Спасенную тут же задержали. Ей избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас гражданка находится в изоляторе временного содержания.

Бывший начальник полиции по Карачаево-Черкесской республике Альберт К. объявлен в розыск. Его обвиняют по статье об убийстве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские спасли петербурженку от мужчины и посадили в изолятор
полиция изолятор федеральный розыск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru