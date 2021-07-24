Полиция Петербурга задержала 36 нелегальных мигрантов по итогам проверки документов

Санкт-Петербург, 24 июля. Профилактический рейд в Калининском районе позволил полиции выявить 36 мигрантов без документов.

В рамках профилактического рейда полиция провела проверку более двух тысяч квартир в 36 домах Калининского района. Сотрудники правоохранительных органов искали нелегальных мигрантов и «резиновые» квартиры.

По результатам проверки в отделение полиции были доставлены 36 нелегалов. В отношении мигрантов были составлены административные протоколы.

Также в рамках полицейского рейда были обнаружены открытые чердаки и подвалы. В компетентные организации были направленные соответствующие информационные письма.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки, которую устроили почти два десятка мигрантов. Разборка произошла в подмосковном городе Апрелевке.