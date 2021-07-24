Петербургские спасатели подняли упавшую в Неву машину

Санкт-Петербург, 24 июля. Утонувший в реке автомобиль подняли на берег. О судьбе водителя не сообщается. По предварительным данным, он успел выбраться до ЧП.

Спасательная операция по подъему со дна реки автомобиля завершилась успешно. Водолазы нашли затонувшую машину, и подъемный кран вытащил ее на берег.

ЧП произошло на проспекте Обуховской Обороны. Легковой автомобиль по неизвестным причинам скатился с набережной в Неву и утонул. Полиция устанавливает причины происшествия. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.

ФАН ранее опубликовал видео с места падения машины в Неву.