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Петербургские спасатели подняли упавшую в Неву машину

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:13
Происшествия
Петербургские спасатели подняли упавшую в Неву машину
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Захар Троешкин

Санкт-Петербург, 24 июля. Утонувший в реке автомобиль подняли на берег. О судьбе водителя не сообщается. По предварительным данным, он успел выбраться до ЧП.

Спасательная операция по подъему со дна реки автомобиля завершилась успешно. Водолазы нашли затонувшую машину, и подъемный кран вытащил ее на берег.

ЧП произошло на проспекте Обуховской Обороны. Легковой автомобиль по неизвестным причинам скатился с набережной в Неву и утонул. Полиция устанавливает причины происшествия. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.

ФАН ранее опубликовал видео с места падения машины в Неву.

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машина река упала
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