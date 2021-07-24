Школьника из Азербайджана заподозрили в убийстве молодого петербуржца

Санкт-Петербург, 24 июля. Правоохранители задержали 16-летнего подростка, который напал с ножом на 19-летнего парня в Московском районе.

Сообщение о поножовщине поступило на пульт дежурного накануне вечером. Полицейские обнаружили на месте происшествия 19-летнего юношу с ранением в груди. Позже он скончался от полученных травм.

По горячим следам правоохранители задержали предполагаемого преступника, им оказался 16-летний уроженец Азербайджана. В ходе проведения доследственных мероприятий полицейские выяснили, что трагедия произошла в результате конфликта между молодыми людьми. В пылу ссоры подросток выхватил нож и ударил им в грудь своего оппонента. Орудие преступления со следами крови было найдено на месте ЧП.

Задержанного доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургский суд вынес приговор инвалиду-колясочнику. Мужчина признан виновным в расправе над приятелем, с которым выпивал на детской площадке.