Врачи Боткинской больнице нашли в сумке пожилого пациента пистолет и патроны

Санкт-Петербург, 24 июля. Пенсионер вместе с супругой попал в больницу имени Боткина из-за осложнений, вызванных COVID-19. С собой мужчина по какой-то причине взял сумку с боеприпасами.

Потенциально опасный предмет и боеприпасы к нему были обнаружены после оформления всех документов о поступлении пенсионера и его жены в больницу, сообщает пресс-служба МВД по региону. Но опросить мужчину не получилось, так как он находился в тяжелом состоянии из-за болезни.

Тогда правоохранители прибыли по адресу проживания петербуржца и поговорили с его сыном. Тот пояснил стражам порядка, что его отец — профессиональный охотник.

В Пензенской области мужчина нашел во время прогулки по лесу ящик, в котором лежали семь тысяч патронов. К месту ЧП была незамедлительно отправлена группа разминирования.