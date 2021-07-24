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Врачи Боткинской больнице нашли в сумке пожилого пациента пистолет и патроны
Происшествия
Врачи Боткинской больнице нашли в сумке пожилого пациента пистолет и патроны
pexels.com

Санкт-Петербург, 24 июля. Пенсионер вместе с супругой попал в больницу имени Боткина из-за осложнений, вызванных COVID-19. С собой мужчина по какой-то причине взял сумку с боеприпасами.

Потенциально опасный предмет и боеприпасы к нему были обнаружены после оформления всех документов о поступлении пенсионера и его жены в больницу, сообщает пресс-служба МВД по региону. Но опросить мужчину не получилось, так как он находился в тяжелом состоянии из-за болезни.

Тогда правоохранители прибыли по адресу проживания петербуржца и поговорили с его сыном. Тот пояснил стражам порядка, что его отец — профессиональный охотник.

В Пензенской области мужчина нашел во время прогулки по лесу ящик, в котором лежали семь тысяч патронов. К месту ЧП была незамедлительно отправлена группа разминирования.

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