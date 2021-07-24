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По факту ДТП с пятью пострадавшими в Петербурге возбуждено уголовное дело
Происшествия
По факту ДТП с пятью пострадавшими в Петербурге возбуждено уголовное дело
pxhere.com

Санкт-Петербург, 24 июля. В результате ДТП на Народного Ополчения пострадали пять человек, включая подростка. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Авария произошла накануне, ее участниками стали три автомобиля. Водитель иномарки Ford Mondeo в процессе перестроения столкнулся с Hyundai, за рулем которого сидел 55-летний житель Чеченской Республики, после чего обе машины вылетели на встречную полосу и врезались в Honda. В результате аварии пять человек получили травмы. Один из пострадавших — 13-летний подросток.

В отношении водителя Ford Mondeo возбуждено уголовное дело, мужчину задержали и доставили в следственный отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Также выяснилось, что водитель, устроивший ДТП, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Виновника аварии в Ульяновске, в результате которой погибла семья из трех человек, заключили под стражу. Смертельное ДТП произошло на Президентском мосту.

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