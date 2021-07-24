Стали известны подробности инцидента с упавшим в Неву автомобилем

Санкт-Петербург, 24 июля. Водитель успел выбраться из машины до того, как она упала в воду. Инцидент произошел напротив Музея императорского фарфорового завода.

Сотрудники экстренных служб установили, что машина скатилась с берега и оказалась в Неве. Ограждение у места инцидента отсутствовало, сообщает источник ФАН.

Автомобиль пробил ограждение и рухнул в Неву на проспекте Обуховской Обороны около дома №151. О состоянии водителя и возможных пассажиров в салоне пока информации нет. Детали происшествия устанавливаются.

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. Во время происшествия скончался один человек, сообщало URA.RU.