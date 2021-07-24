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Тестирование на коронавирус прошли 37 тысяч петербуржцев за сутки
Общество
Тестирование на коронавирус прошли 37 тысяч петербуржцев за сутки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 июля. Врачи Северной столицы провели более 37 тыс. тестов на обнаружение коронавируса за минувшие сутки, сообщили в городском оперативном штабе.

Свыше 18 тыс. звонков с вопросами о заболевании поступило в Единую информационную службу 122 за последние 24 часа. Петербургские волонтеры продолжают помогать медикам на фоне пандемии коронавируса в рамках проекта #МыВместе.

Всего 513 тыс. жителей Северной столицы получили положительный результат теста на COVID-19 с начала 2020 года. Из них 488 тыс. человек уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса началась в городе с января 2021 года.

Петербург уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, в городе значительно снизилось число ежедневных госпитализаций в клиники для лечения COVID-19.

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