Петербуржцам предложили принять участие в акции ко Дню предотвращения утоплений

Санкт-Петербург, 24 июля. Акция в честь Всемирного дня предотвращения утоплений пройдет в Северной столице. К ней смогут присоединиться все желающие.

Всемирный день предотвращения утоплений приходится на 25 июля. В воскресенье в Петербурге пройдет акция «Зажги маяк в своем окне». В знак ее поддержки горожане могут подсветить свое окно фонариком синего или любого другого цвета. Участие в акции доступно для всех желающих.

«Наша общая задача — привлечь внимание каждого и сообщества в целом к трагическим случаям гибели людей на воде. Мы надеемся, что акция «Зажги маяк в своем окне» станет стимулом для принятия действенных мер по спасению жизней людей и предотвращения утопления людей», — рассказали в поисково-спасательной службе Северной столицы.

Чаще всего случаи гибели на воде происходят в местах, где запрещено купание. К тому же опасно плавание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают, что взрослые не должны оставлять детей на водоемах без присмотра. При выборе места для купания следует обращать внимание на несколько факторов. Например, не стоит плавать там, где живут какие-либо птицы.