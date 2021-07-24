Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 11:16
11:12
Происшествия
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани возросло до двух
11:07
Общество
Минздрав России назвал вакцину от COVID-19, противопоказанную при аллергии
11:04
Армия
Минобороны РФ закупит пневматические макеты боевой техники на 48 миллионов рублей
11:02
Наука
Российские ученые разрабатывают аналог телескопа Hubble
11:00
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
10:57
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
10:53
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
10:51
Общество
Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»
10:51
Спорт
Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы
10:50
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
Все новости

Петербуржцам предложили принять участие в акции ко Дню предотвращения утоплений

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:36
Общество
Петербуржцам предложили принять участие в акции ко Дню предотвращения утоплений
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 июля. Акция в честь Всемирного дня предотвращения утоплений пройдет в Северной столице. К ней смогут присоединиться все желающие.

Всемирный день предотвращения утоплений приходится на 25 июля. В воскресенье в Петербурге пройдет акция «Зажги маяк в своем окне». В знак ее поддержки горожане могут подсветить свое окно фонариком синего или любого другого цвета. Участие в акции доступно для всех желающих.

«Наша общая задача — привлечь внимание каждого и сообщества в целом к трагическим случаям гибели людей на воде. Мы надеемся, что акция «Зажги маяк в своем окне» станет стимулом для принятия действенных мер по спасению жизней людей и предотвращения утопления людей», — рассказали в поисково-спасательной службе Северной столицы.

Чаще всего случаи гибели на воде происходят в местах, где запрещено купание. К тому же опасно плавание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают, что взрослые не должны оставлять детей на водоемах без присмотра. При выборе места для купания следует обращать внимание на несколько факторов. Например, не стоит плавать там, где живут какие-либо птицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам предложили принять участие в акции ко Дню предотвращения утоплений
петербург акция плавание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru