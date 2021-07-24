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Пандемия привела к увеличению числа преступлений среди подростков в Петербурге
Происшествия
Пандемия привела к увеличению числа преступлений среди подростков в Петербурге
pixabay.com  /  zibik

Санкт-Петербург, 24 июля. Негативная динамика роста преступности спровоцирована пандемией коронавируса, считает заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Клаус.

В прошлом году следователи из Северной столицы отметили резкий рост числа уголовных дел, возбужденных в отношении подростков, заявил генерал-лейтенант. Основные преступления — убийства, умышленное причинение вредя здоровью и мошенничество в отношении пенсионеров.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что чаще всего агрессия была направлена в сторону родных. Нарастание негативных эмоций и их всплеск замглавы СК объясняет тем, что из-за пандемии подростки длительное время провели с родственниками, оказавшись в ситуации ограниченного круга общения.

Следователи возбудили в июле два уголовных дела по факту угона машин в городах Ковров и Кольчугино. В совершении преступлений заподозрили несовершеннолетних.

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петербург подростки агрессия пандемия рост преступности
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