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Горячую воду отключат в шести районах Петербурга
Общество
Горячую воду отключат в шести районах Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 июля. Петербуржцев предупредили об отключении горячей воды в шести районах города с 26 по 30 июля. ГУП ТЭК займется проверкой коммуникаций.

Гидравлические испытания начнутся с Невского района. Затем эстафету примут Калининский, Красногвардейский, Пушкинский и Фрунзенский районы Северной столицы. Ближе к концу месяца гидравлические испытания стартуют в Московском районе, рассказали в ГУП ТЭК.

Россиянам ранее дали советы, как пережить отключение горячей воды с комфортом. Например, можно заранее позаботиться об установке водонагревателей. К тому же на время отключения можно посещать баню или фитнес-клуб, где есть возможность принять душ.

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