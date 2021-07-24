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Петербургский аэропорт Пулково впервые с начала пандемии принял рейс из Катара
Общество
Петербургский аэропорт Пулково впервые с начала пандемии принял рейс из Катара
Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Санкт-Петербург, 24 июля. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге впервые с начала пандемии коронавируса принял рейс Qatar Airways из Катара, сообщили на странице воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».

Перевозчик Qatar Airways будет осуществлять полеты из Петербурга в столицу Катара по пятницам и воскресеньям. Пассажирам бизнес-класса в авиалайнере Airbus A-320 доступно 12 кресел-кроватей, эконом-класс предлагает 120 мест. Рейсы между Северной столицей России и Дохой были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Из петербургского аэропорта также можно отправиться в Болгарию. Накануне оперативный штаб решил увеличить количество полетов в эту страну. Теперь из Северной столицы самолеты будут курсировать в Софию, Варну и Бургас. Всего из Петербурга в Болгарию добавили еще 12 рейсов.

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петербург катар доха
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