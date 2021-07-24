Петербуржцы спасли от гибели сову с переломом крыла

Санкт-Петербург, 24 июля. Жители Колпинского района Санкт-Петербурга нашли раненую и испуганную сову. Об этом сообщили в комитете по природопользованию города.

Пернатая хищница не могла летать. Неравнодушные петербуржцы позвонили в мобильную экологическую дежурную службу, чтобы сову осмотрели и забрали на лечение, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Оказалось, что у совы серьезный перелом и множество травм. Сейчас сова под наблюдением ветеринарных врачей и находится в стабильно-тяжелом состоянии», — пояснили в комитете.

После лечения хищница уже не сможет вернуться в дикую природу, отметили специалисты. Такие птицы могут передаваться в зоопарки или детские зоологические кружки. Граждан попросили самостоятельно не оказывать помощь диким животным, а вызвать мобильную экологическую службу.

Неравнодушные граждане спасают животных во многих регионах России. Так, жители Павловского района Нижегородской области нашли детеныша косули с опасным ранением. Парнокопытному сделали операцию, но пришлось ампутировать заднюю ногу.