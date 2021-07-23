Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса

Санкт-Петербург, 23 июля. Первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» получат бездомные в Санкт-Петербурге, сообщили в некоммерческой организации «Благотворительная больница».

Прививать бездомных будут сотрудники городской поликлиники № 49. В рамках пробного выезда 25 июля планируется сделать укол 50 жителям. Благотворители намерены оценить спрос на вакцинацию от COVID-19, после чего будут организованы дополнительные выезды, рассказал директор НКО Сергей Иевков.

На улицах Северной столицы проживает порядка 60 тыс. бездомных. Их вакцинация является важным шагом для достижения коллективного иммунитета среди населения Петербурга. Граждане без определенного места жительства зачастую подвергаются дискриминации, у них нет доступа к получению медпомощи, отметил глава «Благотворительной больницы».

Администрация петербургской организации «Ночлежка» выясняет, как прививать от коронавируса бездомных без паспортов, полиса и СНИЛС.