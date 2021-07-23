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Мария Рейнгардт: спорт должен приспособиться к новым условиям после пандемии

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:29
Экономика
Мария Рейнгардт: спорт должен приспособиться к новым условиям после пандемии
Global Look Press  /  KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Санкт-Петербург, 23 июля. Бронзовый призер Чемпионата мира среди женщин Мария Рейнгардт указала на важность для спорта и науки выживать на фоне распространения коронавируса.

Пятничные дебаты в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» прошли 23 июля на площадке холдинга. Мероприятие называется «Слово против слова», а центральной темой обсуждения сегодня стали Олимпийские игры в Токио. Информацию о дискуссии публиковал ФАН.

Известно, что Япония более года назад решила перенести ОИ, однако коронавирусная обстановка с тех пор кардинально не поменялась. При этом рекламодатели уходят, так как трибуны на играх обещают быть пустыми. Профессионального боксера Марию Рейнгардт спросили, стоит ли вообще организовывать мероприятия подобного масштаба в современных условиях.

Рейнгардт уверена, что постоянно переносить Олимпийские игры или другие спортивные события не получится, но учиться заниматься спортом и вести деятельность на фоне пандемии жизненно необходимо. В первую очередь, напоминает боксер, спорт призван повышать популярность занятий физической культурой и развивать здоровье нации.

Тем не менее, далеко не все солидаризируются с позицией Рейнгардт по проведению Олимпиады в Токио. Среди несогласных — рядовые японцы, бойкотирующие ОИ.

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