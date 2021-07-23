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Спортивный эксперт Гутников рассказал о влиянии COVID-19 на Олимпиаду

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:27
Общество
Спортивный эксперт Гутников рассказал о влиянии COVID-19 на Олимпиаду
Global Look Press  /  KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Санкт-Петербург, 23 июля. Президент Федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников поделился своим мнением об изменившемся характере грядущей Олимпиады из-за коронавируса.

Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел в пятницу, 23 июля, дебаты «Слово против слова». Центральной темой дискуссии в этот раз стала Олимпиада в японской столице, проводимая в условиях пандемии. Об этом писал ФАН.

Одним из участников дебатов стал гендиректор Специального олимпийского комитета Северной столицы Сергей Гутников. По его мнению, распространение патогена существенно повлияло на Олимпиаду.

«Коронавирусный запашок» чувствуется сейчас при организации мероприятия, полагает специалист. Гутников убежден, что COVID-19 мешает развитию Олимпийских игр. В частности, совершенно не раскрываются данные о подготовке спортсменов в нынешних трудных условиях.

Важно, чтобы Первый канал освещал все события по играм правильно, тогда россияне узнают спортсменов и возгордятся ими, уверен эксперт. При этом церемония открытия ОИ уже прошла нестандартно, так как федеральный канал ушел на рекламу во время выхода спортсменов.

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