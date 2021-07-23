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Переход со станции «Площадь Ленина» на Финляндский вокзал откроют 24 июля
Общество
Переход со станции «Площадь Ленина» на Финляндский вокзал откроют 24 июля
wikipedia.org  /  PD

Санкт-Петербург, 23 июля. Проход между вестибюлем станции метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом в Петербурге откроется 24 июля, заявили в комитете по транспорту города.

В выходные дни пассажиропоток на Финляндском направлении существенно увеличивается. В связи с этим комитет по транспорту Петербурга принял решение открыть двери между станцией метро и кассовым залом вокзала.

«Теперь в зависимости от плотности пассажиропотока из вестибюля метро «Площадь Ленина» попасть на вокзал можно не выходя из здания», — заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В ближайшие выходные погода в Северной столице улучшится, из-за чего администрация Финляндского вокзала ожидает повышенный пассажиропоток. В связи с этим в период с 24 по 25 июля город принял решение запустить дополнительные «Ласточки» на Выборгском направлении.

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метро площадь ленина финляндский вокзал
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