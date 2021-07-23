Власти Петербурга назвали число желающих привиться «Спутником Лайт» иностранцев

Санкт-Петербург, 23 июля. Иностранцы изъявили желание привиться вакциной «Спутник Лайт» в Северной столице. Всего насчитывается более 15 тыс. таких граждан, заявили в городской администрации.

Запросы на вакцинацию поступили от более 400 работодателей. Сбор заявок иностранцев на прививки «Спутником Лайт» продлен до 30 июля, рассказали в Смольном. Его ведет Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. Сбор осуществляется по поручению президента РФ.

«Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом — наша общая ответственность», — заявил губернатора Петербурга Александр Бегов.

Поставка препарата «Спутник Лайт» в Северную столицу подтверждена Министерством здравоохранения РФ. Городские власти заинтересованы в необходимости как можно скорее достичь необходимого уровня иммунизации населения. Благодаря активности горожан в вопросе вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 постепенно снижается. В Петербурге отметился тренд на улучшение ситуации с коронавирусом, заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.