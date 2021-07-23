ФАН публикует видео с бьющим из-под земли гейзером на Купчинской улице

Санкт-Петербург, 23 июля. Гейзер высотой с трехэтажный дом забил на Купчинской улице в Петербурге. Коммунальная авария произошла из-за прорыва трубы.

ЧП произошло во время плановых испытаний. Фонтан, который забил из-под земли, накрыл несколько припаркованных поблизости машин.

Известно, что они одна из них не получила повреждений. Высота гейзера достигала третьего этажа, стоящего рядом жилого дома. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварии.

Тем временем рабочие повредили трубопровод во время строительных работ. Вода фонтаном хлынула из-под земли. Чтобы обезопасить прохожих, строители решили накрыть его ковшом экскаватора.