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ФАН публикует видео с бьющим из-под земли гейзером на Купчинской улице

  /   Обновлено: 23 июля 2021 15:21
Происшествия
ФАН публикует видео с бьющим из-под земли гейзером на Купчинской улице
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 июля. Гейзер высотой с трехэтажный дом забил на Купчинской улице в Петербурге. Коммунальная авария произошла из-за прорыва трубы.

ЧП произошло во время плановых испытаний. Фонтан, который забил из-под земли, накрыл несколько припаркованных поблизости машин.

Известно, что они одна из них не получила повреждений. Высота гейзера достигала третьего этажа, стоящего рядом жилого дома. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварии.

Тем временем рабочие повредили трубопровод во время строительных работ. Вода фонтаном хлынула из-под земли. Чтобы обезопасить прохожих, строители решили накрыть его ковшом экскаватора.

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машины коммунальная авария гейзер
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