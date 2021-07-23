Петербуржцам назвали сроки начала грибного сезона в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 июля. Грибной сезон начнется в Ленинградской области уже в августе, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Грибы этим летом уже можно было найти в регионах, где во время аномально знойной погоды шли дожди. Лисички росли преимущественно в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленобласти. Полноценно грибной сезон начнется уже в августе. Жара никак не повлияла на урожайность, отметил Колесов.

Россиянам посоветовали собирать молодые грибы, так как в знойную погоду они быстрее портятся. Употребление старого урожая может спровоцировать отравление, предупредил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.