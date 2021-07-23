Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:24
15:23
Происшествия
Полиция Москвы задержала изнасиловавших 13-летнюю девочку подростков
15:23
Весь мир
Марокко подало иск о клевете после обвинений в шпионаже с помощью Pegasus
15:22
Шоу-бизнес
ЦУМ извинился перед женой Эрнста за драные босоножки стоимостью 76 тыс. рублей
15:20
Происшествия
Отдыхающий в тверском парке мужчина обнаружил в реке труп
15:20
Спорт
Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
15:19
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
15:19
Общество
Россиянам перечислили средства народной медицины для заживления ран
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляцию прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
Все новости

Петербуржцам назвали сроки начала грибного сезона в Ленобласти
Общество
Петербуржцам назвали сроки начала грибного сезона в Ленобласти
pxhere.com

Санкт-Петербург, 23 июля. Грибной сезон начнется в Ленинградской области уже в августе, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Грибы этим летом уже можно было найти в регионах, где во время аномально знойной погоды шли дожди. Лисички росли преимущественно в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленобласти. Полноценно грибной сезон начнется уже в августе. Жара никак не повлияла на урожайность, отметил Колесов.

Россиянам посоветовали собирать молодые грибы, так как в знойную погоду они быстрее портятся. Употребление старого урожая может спровоцировать отравление, предупредил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам назвали сроки начала грибного сезона в Ленобласти
ленобласть колесов грибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru