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Петербургский суд избрал меру пресечения женщине, избившей детей и полицейского

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:59
Происшествия
Петербургский суд избрал меру пресечения женщине, избившей детей и полицейского
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 июля. Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, избившей двух несовершеннолетних и сотрудника полиции.

Подозреваемой запрещено покидать квартиру с 19:00 до 08:00 по московскому времени, а также посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с рядом лиц и пользоваться любыми средствами связи, за исключением связи со спецслужбами.

Происшествие случилось возле одного из домов по Шуваловскому проспекту в Петербурге. Женщина избивала двух несовершеннолетних, нанося им удары палкой. Свидетелем происходящего стала сотрудница УМВД России.

Дознаватель вступилась за детей и потребовала немедленно прекратить противоправные действия. Однако преступница накинулась и на сотрудницу полиции, нанесла ей удары по телу и голове, а также украла телефон.

Врачи диагностировали у пострадавшей множественные ушибы головы и кровоподтеки на кистях.

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