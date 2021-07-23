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Власти Петербурга сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:18
Общество
Власти Петербурга сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 23 июля. Тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции отмечается в Петербурге, заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В последнее время на территории Северной столицы существенно уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Кроме того, в городе растут темпы вакцинации от COVID-19, добавил Лисовец.

«За вчера в стационары госпитализированы 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее – 677. Если сравнивать интервал, снижение составит 16,6 %», — написал он у себя в блоге.

Кроме того, глава комитета по здравоохранению отметил растущие темпы вакцинации от коронавируса. Лидерами по количеству привитых он назвал Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города на Неве.

Аналогичная ситуация с вакцинацией от COVID-19 складывается и в ряде регионов России, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, темпы вакцинации увеличились в три раза в Москве, Тверской, Тульской, Смоленской областях и в Краснодарском крае.

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