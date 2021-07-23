Число пострадавших при пожаре в общежитии на Дыбенко возросло до двух

Санкт-Петербург, 23 июля. Врачи доставили в больницу еще одного пострадавшего при пожаре в общежитии на улице Дыбенко в восточном районе Петербурга.

Врачи диагностировали у мужчины отравление смесью дымов и угарным газом, а также различные раны и ссадины, об этом сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Пожар произошел рано утром в Невском районе. Вспыхнула восьмикомнатная коммунальная квартира. Пламя охватило площадь 45 квадратных метров. Пожар тушили 22 человека личного состава МЧС России. Справиться с огнем удалось через час после начала возгорания.

Одна из проживающих в квартире женщин выпала из окна шестого этажа, спасаясь от огня. Уроженка Украины 1965 года рождения получила несовместимы с жизнь травмы. Трагедия произошла до приезда экстренных служб.