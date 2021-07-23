Замглавы СК опроверг заявления о большом количестве убийств с расчленением в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус рассказал, что в 2021 году полиция города не зафиксировала ни одного убийства, после которого тело жертвы подверглось расчленению.

Клаус пояснил, что негативное впечатление о населенном пункте возникло из-за ажиотажа, возникшего после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, которое совершил бывший профессор СПбГУ Олег Соколов. Также внимание к Петербургу привлекла смерть рэпера Энди Картрайта, который мог стать жертвой своей жены Марины Кохал. Пока расследование в отношении женщины еще не завершено.

Замглавы СК подчеркнул, что большая часть убийств в Петербурге происходят на бытовой почве. А злоумышленники, чаще всего, находятся в состоянии алкогольного опьянения.