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Замглавы СК опроверг заявления о большом количестве убийств с расчленением в Петербурге

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:13
Происшествия
Замглавы СК опроверг заявления о большом количестве убийств с расчленением в Петербурге
spb.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 23 июля. Генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус рассказал, что в 2021 году полиция города не зафиксировала ни одного убийства, после которого тело жертвы подверглось расчленению.

Клаус пояснил, что негативное впечатление о населенном пункте возникло из-за ажиотажа, возникшего после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, которое совершил бывший профессор СПбГУ Олег Соколов. Также внимание к Петербургу привлекла смерть рэпера Энди Картрайта, который мог стать жертвой своей жены Марины Кохал. Пока расследование в отношении женщины еще не завершено.

Замглавы СК подчеркнул, что большая часть убийств в Петербурге происходят на бытовой почве. А злоумышленники, чаще всего, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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