Собор Владимирской иконы начали реставрировать в Кронштадте

Санкт-Петербург, 23 июля. Реставраторы начали работу в Соборе Владимирской иконы на территории Кронштадта, сообщили в Смольном.

Множество дефектов здания было обнаружено в ходе работы. Специалисты очистят камень от загрязнений, восстановят гранитный цоколь, отреставрируют элементы из черного металла. Правительство Петербурга выделило на эти цели 35,3 млн рублей.

«Остров фортов» также реставрируют сейчас на территории Кронштадта. Вторую часть парка-музея откроют для посетителей уже 25 июля. Жители и гости города смогут прогуляться по зонам отдыха, набережной и покататься на скейтбордах.