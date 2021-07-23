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В Петербурге водитель иномарки устроил аварию с автобусом и маршруткой

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:04
Происшествия
В Петербурге водитель иномарки устроил аварию с автобусом и маршруткой
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Санкт-Петербург, 23 июля. Водитель автомобиля Suzuki устроил массовую аварию на Володарском мосту в Невском районе. Внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автобусами.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки — в тяжелом состоянии 58-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение. Пассажиров в автобусе в момент аварии не было.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники петербургской Госавтоинспекции.

Еще одно ЧП с пассажирским автобусом произошло ранее в Петербурге. Транспортное средство загорелось в Адмиралтейском районе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. В результате происшествия никто не пострадал.

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