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Одного из фигурантов дела «черных риелторов» отправили под арест в Петербурге
Происшествия
Одного из фигурантов дела «черных риелторов» отправили под арест в Петербурге
pixabay.com  /  qimono

Санкт-Петербург, 23 июля. Суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых по делу о квартирном мошенничестве.

Одного из фигурантов дела «черных риелторов» отправили под арест. Такую меру пресечения злоумышленнику выбрал Смольнинский районный суд Петербурга. Свою вину обвиняемый частично признал.

Следствие установило, что четверо злоумышленников использовали подложные документы, чтобы обманным путем завладеть тремя квартирами. Стоимость жилья составила 1 млн рублей, 3 млн рублей и 8 млн 260 тыс. 27 рублей. Также группу фигурантов дела обвиняют в том, что они убили собственника самой дорогой квартиры.

Еще один мошенник из Перми похитил у людей миллионы рублей и снова отправился в колонию.

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суд петербург мошенники следствие
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