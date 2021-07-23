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Сотрудница СЗГМУ им. Мечникова перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:52
Происшествия
Сотрудница СЗГМУ им. Мечникова перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей
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Санкт-Петербург, 23 июля. В Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили у главного редактора СЗГМУ им. Мечникова почти 2,5 млн рублей.

Злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что ее денежные средства находятся под угрозой похищения, поэтому их необходимо перевести на «безопасные» счета.

Преступники вошли к потерпевшей в доверие и убедили женщину взять кредиты в различных банковских организациях. После этого мошенники продиктовали множество «безопасных» номеров и счетов, на которые петербурженка перевела деньги, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Всего потерпевшая лишилась около 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Похожий случай произошел с профессором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Санкт-Петербурге. Мужчина перевел мошенникам более 1,7 млн рублей.

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петербург уголовное дело мошенничество
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