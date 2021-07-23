Извращенец под ником «Таня Набокова» насиловал детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июля. Полицейские Северной столицы задержали в метро жителя Московского района. Фигурант подозревается в сексуальном насилии в отношении двух детей 2007 года рождения.

Следствие считает, что юный злоумышленник маскировался в соцсети во время общении с несовершеннолетними. Фигурант представлялся «Таней Н». Подозреваемый был задержан полицейскими на станции метро «Электросила». На момент совершения преступлений ему было 16-17 лет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.